Nexen Tire eröffnet erste Brand-Shops in Bahrain und Kuwait – globale Markenoffensive
Nexen Tire hat jetzt die Eröffnung seiner ersten Brand-Shops in Bahrain und Kuwait bekannt gegeben. Der Nahe Osten sei ein Kernmarkt des Reifenherstellers und mache den drittgrößten Anteil des Unternehmens an den Auslandsumsätzen aus, heißt es beim koreanischen Reifenhersteller. Zudem sei die Markenidentität im Jahr 2025 in über 130 Filialen weltweit eingeführt worden.
