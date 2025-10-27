Deutscher Fairnesspreis für Autofit, Euromaster und Vergölst

Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat zusammen mit dem Fernsehsender NTV Deutschlands fairste Unternehmen in 70 Kategorien gewürdigt. Grundlage dafür bilden demnach die Ergebnisse einer Befragung von mehr als 66.500 Verbrauchern. Das Ganze soll laut Catja Stammen, Redaktionsleiterin NTV-Wirtschaftsmagazine, Kunden als Wegweiser dienen bzw. Orientierung bieten, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen einhalten. „Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis“, ergänzt DISQ-Geschäftsführerin Bianca Möller. Über eine Auszeichnung mit dem Deutschen Fairnesspreis 2025 in der dem Reifengeschäft am nächsten stehenden Kategorie freie Werkstätten können sich Autofit, Euromaster und Vergölst freuen.