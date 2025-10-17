CMS und W&S Motorsport: Eine Erfolgsgeschichte voller Leidenschaft

Die Partnerschaft zwischen CMS und dem Motorsportteam W&S Motorsport feiert mit dem Gewinn der Porsche Cup3-Pro Meisterschaft ihren nächsten Höhepunkt. Die Begeisterung beim Räderhersteller für die Arbeit ihres Motorsportpartners W&S Motorsport ist spürbar. „Das Team um die Köpfe Daniel Schellhaas, Denise Schellhaas und Teamchef Patrick Wagner überzeugt mit einem Mix aus familiärem Miteinander, unbändiger Leidenschaft und beeindruckender Professionalität. Jeder Einzelne bei W&S Motorsport gibt mit Konzentration, technischem Know-how und unermüdlichem Ehrgeiz sein Bestes – sowohl auf als auch neben der Rennstrecke“, heißt es bei CMS. Ein Teil des CMS-Teams ist bei jedem NLS-Rennen (Nürburgring Langstrecken-Serie) dabei, um die Atmosphäre hautnah mitzuerleben. Auch Kunden von CMS nutzen regelmäßig die Gelegenheit, Motorsport auf höchstem Niveau live zu verfolgen. Ein besonderer Triumph gelang W&S Motorsport am 10. und 11. Oktober. Mit dem 10. Lauf der NLS fiel die Entscheidung in der hart umkämpften Porsche Cup3-Pro-Meisterschaft. Das Fahrerduo Joshua Bednarski und Lorenz Stegmann zeigte eine souveräne Leistung, sicherte sich nicht nur den Sieg im Rennen, sondern krönte die Saison auch mit dem verdienten Meistertitel. CMS ist stolz, bereits im vierten Jahr Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. „Gemeinsam mit W&S Motorsport durften wir schon zwei Meisterschaften feiern“, heißt es von Unternehmensseite. Das Ziel für die Zukunft ist definiert: Diese Partnerschaft soll fortgesetzt werden.