30 Jahre Quick Reifendiscount: Vom Testbetrieb zur bundesweiten Größe
Quick Reifendiscount feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und damit einen bedeutenden Meilenstein innerhalb der Goodyear Retail Systems (GRS). Seit der Gründung im Juni 1995 hat sich das Discountformat mit heute 52 Betrieben bundesweit als feste Größe im Reifenmarkt etabliert.
