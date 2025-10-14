NeroForce-Insolvenzverfahren eröffnet, Masseunzulänglichkeit im Hinghaus-Fall

In Sachen des Insolvenzantrages der NeroForce GmbH aus Ulm ist am 1. Oktober das entsprechende Verfahren eröffnet worden. „Wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“, wie das damit befasste Amtsgericht Ulm mitteilt. Als Insolvenzverwalter fungiert Rechtsanwalt Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH, der auch vorläufig schon diese Funktion ausgeübt hatte. In einem anderen Fall bzw. mit Blick auf das Insolvenzverfahren über den Nachlass der Reifen Hinghaus GmbH aus Dissen – der letzte deutsche Pkw-Reifenrunderneuerer hatte in diesem Sommer seine Produktion geschlossen – hat der in dieser Sache tätige Insolvenzverwalter laut dem zuständigen Amtsgericht Osnabrück „angezeigt, dass die Insolvenzmasse zur Erfüllung der fälligen bzw. der künftig fällig werdenden sonstigen Masseverbindlichkeiten nicht ausreicht“.