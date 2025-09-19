Continental Reifen erhält mit Jana Striezel neue Chefeinkäuferin

Der Umbau von Continental ist in vollem Gange. Erst gestern hat der ehemalige Unternehmensbereich Automotive sein Börsendebüt gegeben und damit den Spin-off vollzogen. Wie nun das Manager Magazin exklusiv berichtet hat der Reifenbereich des Unternehmen unterdessen eine neue oberste Einkäuferin bekommen. Wie es dort heißt, habe Jana Striezel bereits Anfang des Monats in Hannover beim Reifenhersteller die Position des Chief Purchasing Officer übernommen. Die neue CPO kommt vom französischen Renault-Konzern, wo die gelernte Rechtsanwältin die vergangenen Jahre als Vice President für Procurement, also Beschaffung, zuständig war, nachdem sie bis Ende 2021 dieses Aufgabengebiet für Volkswagen verantwortet hatte, wo sie knapp acht Jahre tätig war.