Weltweitem Kfz-Teileersatzgeschäft wird jährlich sechs Prozent Wachstum zugetraut

,
Coherent Market Insights prognostiziert für den Zeitraum von 2025 bis 2032 einen um jährlich durchschnittlich sechs Prozent wachsenden Umsatz im weltweiten Ersatzgeschäft mit Kfz-Teilen von aktuell knapp 503 auf dann mehr als 756 Milliarden US-Dollar (Bild: CMI)

Laut einer Marktstudie von Coherent Market Insights (CMI) soll der weltweit mit Kfz-Teilen erwirtschaftete Ersatzmarktumsatz von erwarteten knapp 503 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr bis 2032 auf mehr als 756 Milliarden US-Dollar zulegen. Das würde einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von sechs Prozent entsprechen. Als Treiber hinter dieser Entwicklung wird die steigende Zahl von Bestandsfahrzeugen genannt, was in Kombination mit deren zunehmend höheren Alter zu einer steigenden Nachfrage nach Ersatzteilen führe. Während sich die Erstausrüster (OEMs) und unabhängige Händler verstärkt auf eine Stärkung ihrer Aftermarket-Netzwerke und Lieferketten konzentrierten, würden der steigende Trend zur Do-it-yourself-Reparatur von Autos sowie die zunehmende Verfügbarkeit von Onlinereparaturvideos die Nachfrage nach einzelnen Aftermarket-Teilen wie Motor-, Antriebs- und Lenkungsteilen steigern, heißt es.

