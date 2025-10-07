Gehört Reifen-DIY zu den einfacheren Arbeiten am Auto?

Im Rahmen ihres sogenannten Trend-Tachos haben die Zeitschrift Kfz-Betrieb und die Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS) im August 1.000 in ihrem Haushalt für Fragen rund ums Auto mitverantwortliche Personen dazu befragt, wie sie es bezüglich Arbeiten am Fahrzeug mit dem Thema Do it yourself (DIY) halten. Dies mit Blick auf eine Vielzahl potenzieller Tätigkeiten, wobei im Durchschnitt alles in allem 39 Prozent der Umfrageteilnehmer angegeben haben sollen, selbst schon einmal Hand angelegt zu haben bei Reparaturarbeiten an ihrem Wagen. Dabei ist der Anteil bei jüngeren Fahrern im Alter zwischen 18 und 39 Jahren mit 61 Prozent deutlich überdurchschnittlich ausgefallen ebenso wie bei Sportwagenfahrern (59 Prozent), Besitzern von Fahrzeugen, die zehn Jahre oder älter sind (48 Prozent), oder Gebrauchtwagenkäufern (47 Prozent). Allerdings hängt der konkrete Prozentwert nicht zuletzt von der Art der am Fahrzeug zu verrichteten Arbeiten ab. Wer selbst Hand anlegt, beschränkt sich meist auf einfachere Arbeiten, sagt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. Doch was ist einfach, und was ist anspruchsvoller?

