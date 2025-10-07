Autozeitung testet günstige Rangierwagenheber

Im Frühjahr und Herbst legt ein erklecklicher Anteil unter den deutschen Autofahrer selbst Hand an, wenn es – so wie zur jetzt beginnenden kälteren Zeit des Jahres – um den saisonalen Wechsel der Bereifung am Fahrzeug geht. Das hat gerade wieder ein sogenannter Trend-Tacho der Zeitschrift Kfz-Betrieb und der Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS) gezeigt. Passend dazu hat die Autozeitung sechs als günstig bezeichnete Rangierwagenheber getestet.



