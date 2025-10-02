Der schwächste Schneebremser siegt im Auto-Express-Winterreifentest

Nur „ein außergewöhnlicher Reifen“ konnte den Goodyear UltraGrip Performance 3 davon abhalten, den aktuellen Auto-Express-Winterreifen zu gewinnen. Nun, als ein solches Produkt habe sich – einmal mehr bei der britischen Zeitschrift – der WinterContact TS 870 von Continental im Test präsentiert. Beiden Reifen gelang dabei der Sieg in jeweils fünf der insgesamt zwölf Einzeldisziplinen, sodass sich John Barker von Auto Express in seiner Testzusammenfassung kaum entscheiden mochte, welcher der beiden Reifen ihm denn nun besser gefallen habe, was sich an der Liste sprachlicher Belobigungen zeigt. Und das, obwohl sich der Continental „seltsamerweise“ als schwächster Reifen im Test beim Schneebremsen zeigte. Der WinterContact TS 870 gewinnt damit dennoch bei Auto Express erneut bei Schnee, Nässe und Trockenheit „und ist außerdem sehr gut zu fahren, kultiviert und ziemlich sparsam“, heißt es online bei der Zeitschrift, die das Produkt von Continental als einen „außergewöhnlichen Winterreifen“ beschreibt, „der nun schon dreimal in diesem Test triumphiert hat“.

