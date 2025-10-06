Conti liefert Reifen für den Mercedes-Benz GLE und GLS direkt ans Band

Mercedes-Benz setzt auch bei der Erstausrüstung der beiden Modelle GLE und GLS auf die Erstausrüstungskompetenz von Continental. Die beiden SUVs werden ab Werk mit dem Reifen EcoContact 6 Q ausgeliefert.

