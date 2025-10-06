https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Conti-liefert-Reifen-fuer-den-Mercedes-Benz-GLE-und-GLS-direkt-ans-Band-.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-06 08:26:112025-10-06 08:57:45Conti liefert Reifen für den Mercedes-Benz GLE und GLS direkt ans Band
Conti liefert Reifen für den Mercedes-Benz GLE und GLS direkt ans Band
Mercedes-Benz setzt auch bei der Erstausrüstung der beiden Modelle GLE und GLS auf die Erstausrüstungskompetenz von Continental. Die beiden SUVs werden ab Werk mit dem Reifen EcoContact 6 Q ausgeliefert.
