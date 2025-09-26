Premiere von Hankooks neuem Markenfilm rund um Formel E und WRC

Die Formel E und die Rallyeweltmeisterschaft (World Rallye Championship) haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Klar: Beides sind Rennserien, doch wird in der einen elektrisch auf asphaltierten Rundkursen gefahren und in der anderen eher nicht. Dennoch neben dem Merkmal Motorsport gibt es noch ein weiteres verbindendes Element, denn hier wie da fungiert Hankook als Reifenausrüster. Vor diesem Hintergrund präsentiert der südkoreanische Hersteller einen neuen Markenfilm, der diese zwei Weltmeisterschaften der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) zusammenbringt. Der Steifen nutzt nach den Worten des Anbieters dessen „Reifentechnologie als Brücke zwischen der Formel E und der WRC und vereint die beiden unterschiedlichen Renndisziplinen in einer einzigen Geschichte mit dem Ziel, die technologische Führungsrolle des Unternehmens im Motorsport dynamisch darzustellen“. Der gut einminütige Markenfilm soll zusammen mit Blicken hinter die Kulissen und Kurzinhalten schrittweise über Hankooks globale Website, YouTube, Instagram und andere offizielle Social-Media-Kanäle des Herstellers veröffentlicht werden.