Dreitägiger Produktionsstopp im Pirelli-Werk Carlisle

Anfang kommenden Monats ist ein dreitägiger Produktionsstopp im Pirelli-Reifenwerk in Carlisle (Großbritannien) geplant: vom 4. bis zum 6. Oktober. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage unseres britischen Schwestermagazins TYRES & ACCESSORIES bestätigt. „Grund für die vorübergehende Unterbrechung ist die Anpassung der Produktion an die Dynamik des Automobilmarktes“, betont der Reifenhersteller im Zuge dessen zugleich, dass es sich dabei lediglich um eine vorübergehende Maßnahme handelt. Man bleibe seinen britischen Standorten treu und investiere weiterhin in die lokale Fertigung, unterstreicht Pirelli darüber hinaus die strategische Bedeutung des britischen Marktes für das globale Geschäft des Unternehmens. Vor Ort in Carlisle werden insbesondere Pkw-Reifen ab 18 Zoll sowie SUV- und 4×4-Reifen gefertigt und an zahlreiche Kunden auch in der Erstausrüstung wie beispielsweise an Jaguar Land Rover (JLR) geliefert.