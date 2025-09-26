Motorrad-/Leichtkraftradzulassungen: Viel besser wird’s wohl nicht mehr

Nachdem sich der Sommer nun so langsam verabschiedet und an den Herbst übergibt, nähert sich auch das Ende der Motorradsaison. Was den bis einschließlich August aufgelaufenen Rückgang bei den Neuzulassungen motorisierter Zweiräder betrifft, der Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) zufolge angesichts bisher knapp 125.400 Maschinen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei rund einem Viertel liegt, werden die restlichen Monate definitiv wohl für keine Trendumkehr mehr sorgen können. Der Blick auf die einzelnen Fahrzeugsegmente zeigt dabei, dass das Minus bei den Rollern – seien solche mit Hubraum über 125 cm³ (Kraftroller) oder solche mit einem Hubraum bis 125 cm³ (Leichtkraftroller) – mit jeweils rund 17 Prozent auf 11.300 respektive annähernd 19.700 Einheiten nicht gar so groß ausfällt. Demgegenüber kommen bis dato ziemlich genau zwischen 16.100 und 16.200 Leichtkrafträder einem Neuzulassungsrückgang um mehr als 35 Prozent gleich, während das Minus im Segment der Krafträder aufgrund dessen vergleichsweise hohen Volumens (gut 78.200 Neufahrzeuge bisher) mit annähernd 26 Prozent logischerweise recht nah am Gesamtmarktdurchschnitt liegt.