Motocross-WM: Titel Nummer 83 für Pirelli

Während sich im MXGP-Klassement der Motocross-Weltmeisterschaft dieses Jahr seit Langem erstmals wieder Dunlop den Titel sichern konnte, freut man sich bei Pirelli unterdessen über den mittlerweile bereits 83. solchen Erfolg. Denn in dieser Saison steht in der Endabrechnung Simon Längenfelder in der MX2-Klasse der Serie an vorderster Stelle: Der Deutsche hat auf den „Scorpion MX32“ der italienischen Reifenmarke an seiner KTM-Maschine vertraut, wobei dieser Reifen im Laufe der Saison demzufolge hauptsächlich in der zu dieser Saison eingeführten neuen „Mid-Soft“-Ausführung zum Einsatz gekommen sein soll.