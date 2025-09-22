Peugeot bietet zwei Jahre kostenlose Reifengarantie beim Winterkomplettradkauf

Die zur Stellantis-Gruppe gehörende Automarke Peugeot wirbt derzeit für den Kauf von „günstigen Winterkompletträdern“. Beispielhaft genannt wird etwa ein Angebot, bei dem für einen Satz von Continentals „WinterContact T 870“ in der Größe 195/55 R16 91H XL mit einem für den neuen Peugeot 208 passenden, als hochwertig beschriebenen Aluminiumrad kombiniert wird zu einem gut 16 Prozent unter der UVP der Peugeot Deutschland GmbH liegenden Preis außerhalb des seit 1. September und noch bis zum 31. Oktober laufenden Aktionszeitraumes. Beim Kauf von Winterkompletträdern (oder auch nur Winterreifen) gewährt der Fahrzeughersteller zudem eine zweijährige kostenlose Reifengarantie.

