SRI-Marke Dunlop wird Sonys Offizieller Reifenpartner für Gran Turismo 7

Gran Turismo zählt zu den beliebtesten Rennspielen für die Playstation von Sony Interactive Entertainment. Nun hat das Spiel mit der Marke Dunlop des ebenfalls aus Japan stammenden Herstellers Sumitomo Rubber Industries (SRI) einen neuen Offiziellen Reifenpartner erhalten. Die Partnerschaft gilt für Gran Turismo 7 – die Version ist seit 2022 im Markt – auf der Playstation 4 und der Playstation 5 sowie für die Gran Turismo World Series, wie der Reifenhersteller dazu bei einem Event am vergangenen Wochenende in Berlin mitgeteilt hat. Diese Partnerschaft sei „Teil unserer auf Dunlop konzentrierten Markenstrategie, wie sie in unserer langfristigen Unternehmensstrategie ‚R.I.S.E. 2035‘ dargelegt ist. Im Januar 2025 haben wir die Marke Dunlop und andere Rechte in Europa, Nordamerika und Ozeanien erworben, wodurch wir in der Lage sind, unser Geschäft weltweit unter der Marke Dunlop zu betreiben“, heißt es dazu erklärend vonseiten des Herstellers. In Zukunft wolle man außerdem „regions- und geschäftsübergreifend daran arbeiten, den Bekanntheitsgrad der Marke Dunlop weiter zu steigern und ihren Wert zu maximieren“.