Mini und Einser-BMW ab Werk auf Giti-Reifen

Der in Singapur ansässige Reifenhersteller Giti Tire hat eigenen Worten zufolge erstmals eine Erstausrüstungsfreigabe für einen seiner Winterreifen ergattern können. Demnach verbaut BMW bei bestimmten Ausführungen seines Einser-Modells das „Winterᵂ²“ genannte Profil des Anbieters in der Dimension 225/40 R19 93H XL, wobei der Reifen dann freilich die bei Fahrzeugen des bayrischen Automobilbauers übliche Erstausrüstungskennung (ein Stern) auf der Seitenwand trägt. „Unsere erste Erstausrüstung im Winter mit der BMW Group ist ein weiterer Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht unsere wachsende Erstausrüstungspräsenz bei führenden Fahrzeugherstellern in ganz Europa“, sagt Nicolas Kluson, Key-Account-Manager OE für Europa bei Giti Tire. Diese allererste Erstausrüstung im Winter für die europäische Automobilindustrie stelle für den Anbieter einen großen Fortschritt im Erstausrüstungsreifenbereich dar. Vor wenigen Wochen erst hatte sich Giti über eine erste OE-Freigabe der BMW Group freuen können für seinen Sommerreifen „Synergyᴴ²“ für die Montage ab Werk in der Größe 195/55 R16 91W XL bei dem neuen Mini. „Wir haben eng mit der BMW Group zusammengearbeitet, um die Qualität unserer Reifen sowie unsere Produktions- und Logistikkapazitäten unter Beweis zu stellen“, sieht Kluson die erste Erstausrüstung für diesen Wagen als einen „Moment großer Genugtuung für die gesamte Giti-Familie“.