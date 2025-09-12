„Cyber-Tyre“-Zusammenarbeit von Pirelli und Aston Martin

Nachdem beim letztjährigen Goodwood Festival of Speed erstmals ein mit Pirellis „Cyber-Tyre“-Technologie ausgestattetes Fahrzeug (von Pagani) vorgestellt wurde, hat der italienische Reifenhersteller nunmehr auch mit Aston Martin eine diesbezügliche Zusammenarbeit vereinbart. Demnach soll das System zukünftig in die Autos der britischen Marke integriert werden. Es sei – sagen die Italiener – das erste, das Daten und Informationen von direkt in den Reifen selbst untergebrachten Sensoren erfasst, sie mit proprietärer Software und Algorithmen des Herstellers verarbeitet und in Echtzeit mit der Fahrzeugelektronik kommuniziert, um neue, in die Fahr- und Regelsysteme integrierte Funktionen zu schaffen.

