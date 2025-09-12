Veränderung(en) im ZF-Vorstand

Die ZF Friedrichshafen AG bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Denn der Aufsichtsrat des Unternehmens hat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, das mit dem bisherigen Amtsinhaber Dr. Holger Klein bestehende Vertragsverhältnis im – wie es heißt – „gegenseitigen freundschaftlichen Einvernehmen“ aufzulösen. Er wird insofern zum 30. September aus dem Vorstand ausscheiden, während der seit Januar dieses Jahres dem ZF-Vorstand angehörende Mathias Miedreich und dort bisher verantwortlich für die Division Elektrifizierte Antriebstechnologien zum neuen Vorsitzenden des Gremiums berufen wurde. Wer seine bisherigen Aufgaben übernehmen wird, will das Unternehmen zeitnah bekannt geben. Das gilt genauso mit Blick auf eine weitere Veränderung im ZF-Vorstand. Zumal auch Prof. Dr. Laier und der Aufsichtsrat des Konzerns sich einvernehmlich auf die Beendigung seines Amtes als Vorstandsmitglied zum 30. September geeinigt haben. „Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens“, heißt es. Laier hatte seit Januar 2023 die Divisionen Commercial Vehicle Solutions und Industrietechnik sowie die Ressorts Produktion, Materialwirtschaft und die Region Indien verantwortet.

