Zwei wohltätige Organisationen mit Alzura-Spenden unterstützt

Die Alzura AG hat zwei wohltätige Organisationen unterstützt mit einer Gesamtspende in Höhe von fast 32.000 Euro. Annähernd 22.000 Euro davon gingen an das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“, 10.000 Euro an den „Mach-Mit-Mittwoch-Club” (MMMC). Das Geld ist bei der letztjährigen virtuellen Adventskalenderaktion des E-Commerce-Unternehmens aus Kaiserslautern zusammengekommen. Dabei konnten dessen Mitarbeiter an einer Verlosung teilnehmen, bei der als Preise angefangen bei Reisegutscheinen über Restaurantbesuche bis hin zu Wellness-Angeboten ausgelobt waren. Doch wenn die Teilnehmer freiwillig auf ihre Gewinnchance verzichteten, legten die Kaiserslauterer automatisch jeweils zehn Euro in den Spendentopf.

