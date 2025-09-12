Zwei wohltätige Organisationen mit Alzura-Spenden unterstützt

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Alzura-Spendenübergabe-an-MamaPapa-hat-Krebs.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-09-12 11:08:592025-09-12 11:08:59Zwei wohltätige Organisationen mit Alzura-Spenden unterstützt
Die Alzura AG hat zwei wohltätige Organisationen unterstützt mit einer Gesamtspende in Höhe von fast 32.000 Euro. Annähernd 22.000 Euro davon gingen an das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“, 10.000 Euro an den „Mach-Mit-Mittwoch-Club” (MMMC). Das Geld ist bei der letztjährigen virtuellen Adventskalenderaktion des E-Commerce-Unternehmens aus Kaiserslautern zusammengekommen. Dabei konnten dessen Mitarbeiter an einer Verlosung teilnehmen, bei der als Preise angefangen bei Reisegutscheinen über Restaurantbesuche bis hin zu Wellness-Angeboten ausgelobt waren. Doch wenn die Teilnehmer freiwillig auf ihre Gewinnchance verzichteten, legten die Kaiserslauterer automatisch jeweils zehn Euro in den Spendentopf.
