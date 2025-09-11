Goodyear stellt neuen KMax Gen-3 in den NUFAM-Mittelpunkt

Dass Goodyear auf der kommenden NUFAM ausstellen würde, hatten wir bereits vor gut zwei Wochen berichtet. Zwischenzeitlich sollte es aufmerksamen Reifenpresse.de-Leser auch klar geworden sein, was der Hersteller mit der Ankündigung gemeint haben könnte, in Karlsruhe „eine spannende Produktneuheit“ zeigen zu wollen. Dabei handelt es sich natürlich um den kürzlich präsentierten neuen Alleskönner des Herstellers KMax Gen-3 mit Ecoready Technology. Die neue Reifengeneration, die bereits bestellbar ist, kombiniere „bewährte Laufleistung bei verbesserter Traktion“, so der Hersteller. Neben dem KMax der neuesten Generation zeigt Goodyear in Karlsruhe außerdem auch die aktuellen Profile EQMax und EQMax Ultra für erhöhte Performance und Nachhaltigkeit, das „Rundum-Sorglos-Paket Tires-as-a-Service“ für das Outsourcing des Reifenmanagements, die Lösung TPMS Connect zur Integration von Erstausrüster-RDK-Systemen in die Goodyear-Welt sowie den weiterentwickelten Goodyear CheckPoint, die Lösung für die stationäre Reifenüberwachung. Auf der NUFAM, die vom 25. bis 28. September in der Messe Karlsruhe stattfindet, ist Goodyear zu finden in der DM-Arena, Standnummer D-411.