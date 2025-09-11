https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/MRH-Muelsen-aus-Sachsen-im-Bild-Geschaeftsfuehrer-Danny-Schwalbe-feiert-am-26.-September-sein-30-jaehriges-Bestehen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-09-11 09:55:322025-09-10 10:01:53MRH Mülsen feiert 30-Jähriges mit Tag der offenen Tür
MRH Mülsen feiert 30-Jähriges mit Tag der offenen Tür
1995 hat MRH Mülsen – das Kürzel stand bis 2024 für Mülsener Rohstoff und Handelsgesellschaft – auf dem Areal einer Agrargenossenschaft im sächsischen Mülsen eine Altreifenrecyclinganlage in Betrieb genommen. Nun kann der Entsorger und Recycler sein 30-jähriges Bestehen feiern, und tut dies am 26. September mit einem Tag der offenen Tür mit Führungen, Aktionen rund ums Recycling, Oldtimern, Kinderprogramm, Kartfahren und einer großen Jubiläumsparty. Der Tag der offenen Tür beginnt um 11 Uhr und endet um 23 Uhr.
