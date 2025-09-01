Goodyear führt neuen „Alleskönner“ KMax Gen-3 mit Ecoready Technology ein

Goodyear hat den KMax Gen-3 präsentiert, der mit Beginn des Monats nun auch europaweit in den Handel kommt. Die neue Generation basiere auf der bewährten Leistungsfähigkeit der aktuellen Gen-2-Generation und hebe eines der meistverkauften Goodyear-Produkte auf das nächste Level. Wie der Hersteller dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont, habe man mit dem neuen KMax Gen-3 auf Kontinuität und die Weiterentwicklung bestehender Stärken gesetzt.

