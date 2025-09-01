https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Goodyear-stellt-seine-neue-Serie-KMax-Gen-3-vort-bestehend-aus-neuen-Reifen-fuer-die-Lenk-die-Antriebs-sowie-die-Trailerachsen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-09-01 15:07:292025-09-01 15:07:29Goodyear führt neuen „Alleskönner“ KMax Gen-3 mit Ecoready Technology ein
Goodyear führt neuen „Alleskönner“ KMax Gen-3 mit Ecoready Technology ein
Goodyear hat den KMax Gen-3 präsentiert, der mit Beginn des Monats nun auch europaweit in den Handel kommt. Die neue Generation basiere auf der bewährten Leistungsfähigkeit der aktuellen Gen-2-Generation und hebe eines der meistverkauften Goodyear-Produkte auf das nächste Level. Wie der Hersteller dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont, habe man mit dem neuen KMax Gen-3 auf Kontinuität und die Weiterentwicklung bestehender Stärken gesetzt.
