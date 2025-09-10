Andreas Sapper nach über 20 Goodyear-Jahren zu Nokian gewechselt

,
Bis Ende August noch in Diensten fungiert Andreas Sapper seit Kurzem bei Nokian Tyres als Senior Regional Wholesale Manager in Deutschland (Bild: Nokian Tyres)

Nach gut 21 Jahren in Goodyear-Diensten und dort seit 2015 zuletzt in der Funktion als Sales Director Key-Account-Business mit Verantwortung für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) hat Andreas Sapper seit Kurzem eine neue Position inne. Der Reifenbranche ist er dabei allerdings treu geblieben, ist er diesen Monat doch zu Nokian Tyres gewechselt. Dort hat Sapper innerhalb der Region Zentraleuropa die Aufgaben als Senior Regional Wholesale Manager in Deutschland übernommen. Basierend auf seiner mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung in den Bereichen Logistik, Vertrieb und strategische Führung in der Automobil-/Reifenindustrie soll er in dieser Rolle seinen klaren Fokus auf die Stärkung von Partnerschaften und den Ausbau der Marktpräsenz des finnischen Reifenherstellers hierzulande richten, wie es vonseiten seines neuen Arbeitgebers heißt.

