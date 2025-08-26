Bei Goodyear auf der NUFAM geht‘s um Total Mobility – und „eine spannende Produktneuheit“

Fuhrparks stehen unter zunehmendem Kosten- und Wettbewerbsdruck und müssen immer schärfere Umweltauflagen erfüllen. Mit Goodyear Total Mobility, seinem „ganzheitlichen Mobilitätskonzept“, bietet der Reifenhersteller seinen europäischen Flottenkunden „ein vollständiges Sortiment an leistungsfähigen Produkten, Lösungen und Services, mit dem sie trotz verschärfter Konkurrenz ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können“, heißt es dazu in einer Mitteilung Goodyears. Der Reifenhersteller will folglich auf der kommenden NUFAM (25. bis 28. September, Karlsruhe) erklären, wie Goodyear Total Mobility den Fuhrparks im Tagesgeschäft helfen kann. „Auf interaktiven Bildschirmen und im persönlichen Gespräch mit unseren Fachleuten erfahren die Besucher, wie sie ihre Flotteneffizienz und ihre Nachhaltigkeit steigern können“, so Maximilian Weber, Sales General Manager Commercial DACH bei dem Hersteller. Goodyear war zuletzt 2017 Aussteller auf der NUFAM. Der Goodyear-Stand, wo auch „eine spannende Produktneuheit“ auf die Messebesucher warten werde, ist zu finden in der DM-Arena, Standnummer D-411.