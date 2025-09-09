Früherer Reifen-Ecker-Verkaufsleiter macht sich mit eigenem Betrieb selbstständig

Unter dem Namen Rademacher Reifen & Service eröffnet am 1. Oktober ein neuer Branchenbetrieb in Eggenfelden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn seine Pforten. Dahinter steht Tim Rademacher, der nach Informationen der Passauer Neuen Presse zuvor Verkaufsleiter bei dem in derselben Stadt ansässigen Anbieter Reifen Ecker gewesen ist, bei dem durch einen schweren Brand im Mai ein Millionenschaden entstanden ist. Wie die Zeitung darüber hinaus berichtet, nimmt der 26-Jährige auf seinem Weg in die Selbstständigkeit vier seiner vorherigen Reifen-Ecker-Kollegen – die Rede ist von dem Werkstattmeister und drei Monteuren – mit zu der neuen Firma am Standort in der Zellhuber Straße 6, der zuvor einen Kfz-Fachbetrieb namens Klinglbrunner beherbergt haben soll.

