Heute Start von Dunlop-Cashback-Herbstaktion
Wie schon im Frühjahr, können Biker, die von heute an bis zum 15. Oktober einen Satz bestimmter Dunlop-Motorradreifen im Zweirad- oder Reifenhandel in Deutschland oder Österreich kaufen (stationär genauso wie online), in den Genuss einer Cashback-Zahlung in Höhe von 30 oder 40 Euro kommen. Die niedrigere Summe gilt beim Erwerb von Vorder- und Hinterradreifen der Profile „SportSmart Mk4“, „Trailmax Meridian“ oder „Trailmax Raid“, während es zehn Euro mehr gibt bei einem Kauf einer entsprechenden Kombination von Reifen der Typen „SportSmart TT“, „RoadSmart IV“ oder „Mutant“. Informationen zu der Promotionkampagne der bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear, sonst überwiegend aber zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählenden Marke finden Interessenten im Aktionsbereich auf www.dunlop-motorrad.de, von wo aus sie auf die Registrierungsseite www.dunlopmotorewards.eu gelangen können. Dort müssen potenzielle Teilnehmer unter Angabe ihrer Kontodaten dann ihre Rechnung bis zum Einsendeschluss am 31. Oktober hochladen, um nach Vorliegen der Unterlagen innerhalb von 40 Tagen die jeweilige Cashback- bzw. Rückzahlung auf ihr Konto zu erhalten.
