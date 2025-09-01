Hersteller Sentury bringt neuen Landsail-Ganzjahresreifen auf den Markt

In Form des „4-Seasons 3“ genannten Profils seiner Marke Landsail lässt der chinesische Hersteller Sentury Tyres einen neuen Allwetterreifen in den europäischen Markt rollen. Das Modell wurde demnach „entwickelt für Fahrer, die das ganze Jahr über sicher und komfortabel unterwegs sein möchten“. Dafür weist der Reifen nach Angaben der Global Automotive Group, die über den zu ihr gehörenden niederländischen Großhändler Inter-Spint die Marke Landsail in hiesiger Region vertreibt, 77 Prozent mehr Lamellen auf als sein Vorgänger und biete insofern zusätzlichen Grip auf verschneiten Straßen. „Außerdem leiten die tiefen V-förmigen Rillen Wasser schnell ab, wodurch das Risiko von Aquaplaning erheblich reduziert wird“, so der Anbieter. Abgesehen davon soll der „4-Seasons 3“ dank eines fortschrittlichen Laufflächendesigns mit einem „leisen und stabilen Fahrerlebnis“ aufwarten können sowie nicht zuletzt mit einem gleichmäßigen Verschleiß und damit einer verlängerten Lebensdauer. „Dank der Kombination aus Lamellen, Rillen und Lauffläche bleibt der Reifen bei allen Wetterbedingungen zuverlässig. Fahrer können sich auf Komfort und Sicherheit verlassen – unabhängig von Saison oder Straßenbelag“, wie mit Blick auf den neuen Landsail-Ganzjahresreifen versprochen wird.