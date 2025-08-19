https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Laut-Franziska-Ohliger-bestaetigt-der-jetzt-vorgelegte-Report-jeder-Markt-ist-anders-und-keine-Flotte-gleicht-der-anderen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-19 09:57:062025-08-15 10:13:01Continental-Studie zeigt Herausforderungen für Transport- und Logistikbranche auf
Continental-Studie zeigt Herausforderungen für Transport- und Logistikbranche auf
Die Transport- und Logistikbranche in Europa und Nordamerika steht aufgrund steigender Betriebskosten und wirtschaftlicher Risiken unter Druck. Dies bestätigt der Report „The Future of Fleets 2024“, für den Dataforce im Auftrag von Continental im vergangenen Jahr 850 Managerinnen und Manager von Lkw-, Bus-, Transporter- und Pkw-Flotten in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und den USA befragt hat. 76 Prozent der Befragten bezeichneten steigende Kosten als die größte Herausforderung für ihre Unternehmen. 46 Prozent sehen dabei große wirtschaftliche Risiken durch Krisen, Konflikte und fragile Lieferketten.
