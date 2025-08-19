Denis Virelli ist jetzt Key Account Manager bei Apollo Tyres in Deutschland

Apollo Tyres in Deutschland hat einen neuen Key Account Manager für die Geschäftsbereiche Autohaus und OEM. Mit Denis Virelli übernimmt eine erfahrene Vertriebspersönlichkeit diese Schlüsselposition. Diese strategische Neueinstellung soll das Engagement des Unternehmens unterstreichen, Partnerschaften zu stärken und das Wachstum in den Bereichen OEM und Autohäusern zu beschleunigen.

