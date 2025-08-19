https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Borbet-Xpeng.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-19 09:44:032025-08-19 09:44:03Borbet hat Räder für zwei Xpeng-Modelle im Programm
Borbet hat Räder für zwei Xpeng-Modelle im Programm
Der chinesische E-Automarke Xpeng ist in Deutschland seit einem Jahr auf dem Markt. Die neuen Modelle Xpeng P7 und G9 können auch mit N-Rädern von Borbet gefahren werden. Das Zehnspeichenrad sei direkt für die beiden neuen E-Automodelle in 8,0×19 Zoll mit Einpresstiefe 25 erhältlich. Vom Start weg eintragungsfrei für die Serienreifen 245/45 R19 und bei der Sportlimousine Xpeng P7 sogar gleich für alle drei Motorvarianten. Auch für den Xpeng G9 sei das Rad mit den Serienreifen 255/55 R19 wie auch mit 265/50 R19 eintragungsfrei und mit Schneeketten die beste Wahl, heißt es beim Räderhersteller. Als Finishes werden angeboten: Black Glossy, Bronce Matt und Crystal Silver.
