FÃ¼r Verbrenner und E-Autos: Nexens neuer â€žNâ€˜ Fera Supremeâ€œ

Das fÃ¼r elektrisch angetriebene Fahrzeuge genauso wir fÃ¼r solche mit Verbrennungsmotor entwickelte und daher mit der neuen Nexen-Kennzeichnung â€žEV Rootâ€œ versehene Profil â€žNâ€™Fera Supremeâ€œ soll zunÃ¤chst im koreanischen Markt eingefÃ¼hrt, spÃ¤ter dann aber auch weltweit angeboten werden (Bild: Nexen Tire)

Ob elektrisch angetriebene Fahrzeuge spezielle sogenannte EV-ReifenbenÃ¶tigen, bei denen das KÃ¼rzel fÃ¼r Electric Vehicle steht, oder nicht doch solche genÃ¼gen, die auch bei Verbrennern zum Einsatz kommen, ist in der Branche nicht abschlieÃŸend ausdiskutiert. Diesem Umstand trÃ¤gt der sÃ¼dkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire mit seinem neuen â€žNâ€™Fera Supremeâ€œ Rechnung. Denn das Profil sei einerseits als Bereifung fÃ¼r E-Autos gedacht, heiÃŸt es. Andererseits soll es aber genauso bei konventionellen motorisierten Pkw Dienst tun kÃ¶nnen. Der Reifen sei â€“ verspricht der Anbieter â€“ fÃ¼r optimale Leistung sowohl fÃ¼r Elektrofahrzeuge als auch fÃ¼r Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor entwickelt worden, weshalb es Ã¼ber die von Nexen neu eingefÃ¼hrte Kennzeichnung â€žEV Rootâ€œ verfÃ¼ge. ZunÃ¤chst wird das Modell im koreanischen Markt angeboten, im Laufe der Zeit dann aber auch weltweit erhÃ¤ltlich sein.

