Hersteller Hankook veröffentlich seinen ESG-Bericht 2024/2025

Der südkoreanische Reifenhersteller Hankook hat seinen ESG-Bericht 2024/2025 veröffentlicht, wobei das Kürzel für Environmental/Umwelt, Social/Soziales und Governance/Unternehmensführung steht. Darin präsentiert das Unternehmen Initiativen und Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit für 2024 sowie zu seiner strategischen Ausrichtung. Die 16. Ausgabe des rund 90 Seiten umfassenden Berichtes soll einen Überblick über Hankooks Aktivitäten im vergangenen Jahr in den Bereichen ökologische Wertschöpfungskette, nachhaltige Produkte und verantwortungsvolles Engagement geben. Er enthält Einzelheiten zum Status und den künftigen Herausforderungen bei acht Themen im Zusammenhang mit Klimawandel und Ressourcenkreislauf. „Hierzu zählen die wichtigsten Initiativen und Ergebnisse bei Klimaschutz, Energieeffizienzmanagement, Umgang mit Gefahrstoffen und Chemikalien, Kreislaufmanagement, Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, Achtung der Menschenrechte, ESG-Risikomanagement in der Lieferkette sowie Forschung, Entwicklung und technologische Innovation“, so der Reifenhersteller. Seinen aktuellen ESG-Report ebenso wie die vorherigen Ausgaben in Englisch (und in Koreanisch) hält er unter www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html zum Herunterladen bereit.