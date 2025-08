Hunderttausende Tesla wegen RDKS-Fehlfunktion zurückgerufen

Der Fahrzeughersteller Tesla ruft Fahrzeuge vom Typ Model Y und Model 3 aus dem Produktionszeitraum zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 21. November 2024 wegen einer Fehlfunktion des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) zurück.

Weltweit sind nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) gut 387.600 Autos betroffen, davon allein rund 76.000 in Deutschland. Bei den infrage kommenden Fahrzeugen bleibe bei Erkennung einer Störung durch das Reifendruckkontrollsystem die entsprechende RDKS-Warnanzeige zwischen Fahrzyklen nicht aufrechterhalten, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet oder zwischen Fahrzyklen in den Ruhezustand versetzt wird, erklärt der Hersteller, was das konkrete Problem bei alldem ist. Denn damit erfülle die in den betroffenen Fahrzeugen installierte Softwareversion nicht die gemäß UN ECE R141 festgeschriebenen Anforderungen an Reifendruckkontrollsysteme. Eine nicht wie vorgesehen funktionierende RDKS-Warnanzeige informiert den Fahrer unter Umständen nicht ausreichend vor einem möglicherweise zu niedrigen Reifendruck, wie der Automobilhersteller in diesem Zusammenhang erläutert.

Dadurch erhöhe sich das Risiko eines Unfalls, weshalb ein Update vorgenommen werden muss. Die Softwareversionen 2024.38.7, 2024.38.10, 2024.40 oder spätere Releases – außer 2024.44 und 2024.44.1 – sollen sicherstellen, dass die RDKS-Warnanzeige den UN-ECE-R141-Vorgaben entspricht. „Die aktualisierte Software wird seit 12. November 2024 über Over-The-Air (das heißt per Funk) in den betroffenen Fahrzeugen installiert“, betont Tesla, dass Besitzer der genannten Fahrzeuge im Fall des Falles also keinen Servicetermin mit einer Werkstatt vereinbaren brauchen. Es sei denn, das Update kann – aus welchen Gründen auch immer – nicht heruntergeladen und/oder installiert werden, selbst wenn Tesla dann zunächst zur Selbsthilfe rät. „Falls beim Aktualisieren Ihrer Fahrzeugsoftware Probleme auftreten, lesen Sie bitte ‚Häufig gestellte Fragen‘ zu Software-Updates. Sollte das Problem weiterhin bestehen, buchen Sie bitte einen Servicetermin“, so der Fahrzeughersteller.