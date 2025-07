Neuester Nokian-Ganzjahresreifen entwickelt „für mehr als vier Jahreszeiten“

Anfang März hat Nokian Tyres einen neuen Ganzjahresreifen vorgestellt, wobei sich schon vorher ganz gut erraten ließ, um was für ein Produkt es sich dabei handeln würde. Hatte die NEUE REIFENZEITUNG dabei an einen „Seasonproof 2“ gedacht, hat sich diese Vermutung letztlich so dann auch bestätigt. Mittlerweise wird das Profil in dem erst im vergangenen September offiziell eingeweihten Werk Oradea (Rumänien) des finnischen Herstellers produziert, sodass er zum Herbst im Markt verfügbar ist. Zumal seitens des Herstellers eine weiter wachsende Nachfrage nach Pkw-Reifen für den ganzjährigen Einsatz erwartet wird. Liegt der Marktanteil von Ganzjahresreifen im deutschen Ersatzgeschäft derzeit bei „nur“ rund einem Drittel, haben Nokians Präsident und CEO Paolo Pompei und Tommi Alhola, verantwortlich für Pkw-Reifengeschäft in Mitteleuropa bei dem Anbieter, im Gespräch mit dieser Fachzeitschrift mittel- bis langfristig bis zu 50 Prozent zumindest nicht für vollkommen illusorisch gehalten.

Für ihren „Seasonproof 2“ versprechen die Finnen vor diesem Hintergrund nicht nur „höchste Sicherheit auf Schnee und Matsch“, sondern darüber hinaus „auch im Sommer (…) außergewöhnliche Leistung und Fahrkomfort“. Er sei dabei entwickelt worden „für mehr als vier Jahreszeiten“. Heißt: Es wurden bei ihm nicht nur die Bedürfnisse zentraleuropäischer Autofahrer im Hinblick auf Sicherheit bei allen Wetterbedingungen berücksichtigt, sondern zudem noch auf ein Mehr an Nachhaltigkeit geachtet. Daher enthält die Reifenserie laut Nokian bis zu 38 Prozent erneuerbare, recycelte und ISCC-Plus-zertifizierte Materialien, womit der Hersteller dem Unternehmensziel, den Anteil an recycelten oder erneuerbaren Rohstoffen in eigenen Produkten bis zum Jahr 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen, einen Schritt näherkommen will. Bei dem neuen Ganzjahresreifen sollen beispielsweise das Harz und die Kieselsäure, die im Reifen verwendet werden, aus erneuerbaren Ressourcen stammen. In Sachen wiederverwerteter Materialien werden aus Altreifen zurückgewonnener Ruß und Stahl aufgezählt, die sich in allen Größen der Produktserie wiederfinden und gleichzeitig einen Beitrag zu verbesserten Fahreigenschaften liefern sollen.

„Durch die Verwendung von erneuerbaren Materialien konnten wir die Leistung des Reifens steigern und gleichzeitig den Rollwiderstand senken. Wir sind entschlossen, erneuerbare oder recycelte Alternativen für traditionelle, auf fossilen Rohstoffen basierende Materialien zu finden. Zudem forschen wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern nach neuen innovativen Optionen“, sagt Teemu Soini, Vice President of Innovations and Development bei Nokian Tyres. „Die Einführung eines Reifens mit bis zu 38 Prozent erneuerbaren, recycelten und ISCC-Plus-zertifizierten Materialien ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit. Zuvor haben wir zum Beispiel den Konzeptreifen Nokian Tyres ‚Green Step‘ aus 93 Prozent recycelten und erneuerbaren Materialien auf den Markt gebracht und mit dem Konzeptreifen Nokian Tyres ‚Green Step Ligna‘ die Verwendbarkeit eines bahnbrechenden neuen erneuerbaren Materials in Reifen demonstriert“, ergänzt er. Dazu passt, dass das Werk in Oradea, in dem der „Seasonproof 2“ hergestellt wird, als weltweit erstes gilt, das in vollem Umfang kohlendioxidneutral ist.

Mit dem neuen Profil unterstreiche man das eigene Engagement, sichere und erstklassige Reifen zu entwickeln, die gleichzeitig umweltfreundlicher sind, erklärt Tommi Alhola. „Dieser neue leistungsstarke Ganzjahresreifen entspricht den steigenden Anforderungen an ganzjähriger Sicherheit und nachhaltigen Materialien“, wie er mit Blick auf das Modell noch hinzufügt, das zum Marktstart in 57 verschiedenen Größen für Pkw sowie Sport und Crossover Vehicles (SUVs bzw. CUVs) in Dimensionen von 15 bis 20 Zoll erhältlich ist mit Geschwindigkeitsindizes angefangen bei H (bis 210 km/h) über V (bis 240 km/h) und W (bis 270 km/h) bis hin zu Y (bis 300 km/h). Um ganzjährige Sicherheit bei allen Wetterbedingungen mit Langlebigkeit und hoher Kraftstoffeffizienz bzw. einem geringen Rollwiderstand unter einen Hut bringen, setzt der Reifenhersteller bei seinem „Seasonproof 2“ nach den Worten von Nokian-Entwicklungsleiter Jarno Röytiö auf die Kombination eines als hochmodern beschriebenen Reifenprofils für verbessertes Handling, optimale Schneeeigenschaften und effektiven Schutz vor Aquaplaning mit einer neuen Gummimischung.

„Season Sense 2.0“ bezeichnet Nokian den hinter alldem stehenden Ansatz. „Durch den Einsatz von erneuerbaren Harzen und Kieselsäure in der Gummimischung konnten wir die Leistung steigern und gleichzeitig den Rollwiderstand senken“, verspricht Röytiö einerseits. Zusätzlich zu der „Season Smart“ genannten Laufflächenmischung soll das laufrichtungsgebundene „Triple-Zone“-Profil über ein Mehr an Fahrstabilität, eine optimierte Schneetraktion sowie zuverlässige Nasshaftung andererseits die Sicherheit maximieren. Wobei der „Seasonproof 2“ auf trockenem Asphalt ein mindestens ebenso außergewöhnliches Fahrverhalten bieten könne, wie seitens Nokian betont wird. Zumal das Profildesign so konzipiert sei, dass es die Herausforderungen jeder Jahreszeit mühelos meistere. „Die ‚Stability Zone‘ mit optimierter Geometrie verbessert Stabilität und Handling, während verstärkte Profilblöcke für präzises Fahrverhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgen. Das bedeutet für Fahrer ein sicheres, stabiles und reaktionsschnelles Lenkgefühl“, wie der Reifenhersteller erklärt, welche Aufgaben besagter Mittelzone mit ihren genau abgestimmten Profilblöcken bei alldem zugedacht sind.

Demgegenüber steht die „Alpin Zone“ des Profils – die Namensgebung lässt es unschwer erraten – in Zusammenhang mit den Wintereigenschaften des neuen Ganzjahresreifens, die gegenüber dem Vorgänger „ein deutliches Upgrade“ erhalten haben sollen. Deswegen eigne sich der „Seasonproof 2“ hervorragend für wechselnde und anspruchsvolle Winterbedingungen, folgert der Anbieter daraus bzw. nicht zuletzt aus der bei dem Modell angewandten „Winter-Proof“- Lamellentechnologie für kürzere Bremswege und Sicherheit in Kurven durch verbesserte Traktion und Kontrolle. Mit den „Schneekrallen“ zwischen den Profilblöcken verbindet Nokian ordentlich Grip und ein stabiles Fahrgefühl auf Schnee beim Bremsen und Beschleunigen, während den Griffkanten der Profilblöcke ein Beitrag zur Verbesserung der Längs- und Querhaftung zugeschrieben wird. Mehr oder weniger klar dürfte zudem sein, welchen Aufgaben der „Aqua Zone“ des Profils zukommen: Sie ist zuständig für den Grip auf nassen und matschigen Fahrbahnen, wobei ein vergrößertes Rillenvolumen für eine möglichst schnelle Ableitung von Wasser und Matsch aus der Bodenaufstandsfläche sorgen sollen.

Was das Thema (Fahr-)Komfort betrifft, hat Nokian dies bei der Entwicklung der nach dem Ur-„Seasonproof“ und dessen Nachfolger „Seasonproof 1“nunmehr bereits dritten Generation dieser Ganzjahresreifenreihe ebenfalls mit berücksichtigt. „Der neue ‚Seasonproof 2‘ bietet exzellenten Fahrkomfort und niedrige Geräuschpegel. Möglich wird das durch das sorgfältig entworfene Profil und die neue Cap- und Base-Gummimischung, die Straßenvibrationen effektiv dämpft und Rollgeräusche reduziert. Diese Eigenschaften bieten den Fahrern ein ruhigeres, angenehmeres Fahrgefühl und verbessern den Gesamtkomfort unabhängig von der Jahreszeit oder den Straßenbedingungen“, erklärt Jarno Röytiö. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass der Reifen in den Größen ab 17 Zoll außerdem mit einer verstärkten Seitenwandkonstruktion aufwarten kann dank der Verwendung von Aramidfasern. Damit verbindet der Anbieter eine höhere Haltbarkeit respektive eine höhere Widerstandsfähigkeit des Reifens gegen plötzliche Stöße und Schnitte.