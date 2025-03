Nokian Tyres liefert erste Lkw-Ladung Reifen aus Rumänien-Werk aus

Offiziell eingeweiht hatte Nokian Tyres seine neue Reifenfabrik im rumänischen Oradea im vergangenen September. Nun meldet der finnische Hersteller einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt, heißt dazu in einer Mitteilung: die Auslieferung der ersten Lkw-Ladung in Rumänien produzierter Nokian-Tyres-Reifen. Die Lieferung sei in eines der Vertriebszentren des Herstellers gegangen und habe Winter- und Ganzjahresreifen für Kunden in Mitteleuropa umfasst. „Das Erreichen dieses Meilensteins in weniger als zwei Jahren nach dem ersten Spatenstich ist für uns ein großer Erfolg“, erklärt dazu Paolo Pompei, President und CEO von Nokian Tyres. Zu den jetzt ausgelieferten Produkten zählt auch der brandneue und erst kürzlich präsentierte Nokian Tyres Seasonproof 2 – die erste Pkw-Reifenlinie, die im neuen Werk in Oradea gefertigt wird. Erst vor Kurzem hatte Pompei mit Blick auf den neuen Produktionsstandort betont, oberste Priorität habe derzeit „der erfolgreiche Hochlauf unseres neuen Werkes“.