Tractor Driver of the Year: Veranstaltung diesmal in Großbritannien

Trelleborg Tires hat jetzt bekannt gegeben, dass es Oktober 2025 die erste britische Ausgabe des Wettbewerbs Tractor Driver of the Year stattfinden wird. Nach fünf Ausgaben in Italien soll die Veranstaltung auf der Insel die gleiche Energie, Aufregung und technische Exzellenz mit sich bringen. 40 Fahrer werden am 16. Oktober in Umgebung der Prestwold Hall in Leicestershire in vier zeitbasierten Feldherausforderungen gegeneinander antreten, die reale landwirtschaftliche Vorgänge nachbilden: Manövrieren, Heben, Rückwärtsfahren mit einem Anhänger und Stabilitätskontrolle. Jeder Teilnehmer fährt Valtra-Traktoren, die mit Reifen von Trelleborg ausgestattet sind. , die für ihre überlegene Traktion und Haltbarkeit bekannt sind. David Miller, Managing Director UK, kommentierte: „Der Tractor Driver of the Year UK ist eine einzigartige Gelegenheit, die wahren Helden der modernen Landwirtschaft ins Rampenlicht zu rücken. Es geht nicht nur um das Können hinter dem Lenkrad – es geht um die Leidenschaft, Präzision und das Wissen, das die Landwirte in ihrer täglichen Arbeit anwenden. Wir sind stolz darauf, dieses Format zum ersten Mal nach Großbritannien zu bringen und damit nicht nur unsere Reifentechnologie zu präsentieren, sondern auch unser Engagement für diejenigen, die jeden Tag den Fortschritt in diesem Bereich vorantreiben.“