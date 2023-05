Neue Entwicklungspartnerschaft für noch nachhaltigere Reifen bei Nokian Tyres

Nokian Tyres hat eine Forschungsvereinbarung für ein internationales Projekt zur Verbesserung der Qualität und Ausbeute von recyceltem Ruß aus Altreifen unterzeichnet. Dies soll die Verwendung größerer Mengen von recyceltem Ruß in Gummimischungen ermöglichen, was die Hersteller von Reifen und Gummiprodukten bei der Entwicklung nachhaltigerer Produkte unterstützt. Ruß wird bekanntlich als verstärkender Füllstoff in Reifen verwendet, um deren physikalische Eigenschaften wie Festigkeit und Widerstandsfähigkeit zu verbessern; recycelter Ruß kann den aus fossilen Rohstoffen gewonnenen Ruß teilweise ersetzen. Ziel des Forschungsprojekts sei es, „die Eigenschaften von recyceltem Ruß zu verbessern, damit er in größerem Umfang eingesetzt werden kann“. Die Aufgabe von Nokian Tyres im Rahmen des Projekts besteht darin, die Zieleigenschaften für den verbesserten Recyclingruß zu definieren und die hergestellten Materialien zu testen.

