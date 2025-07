Urban Automotive und Yokohama gemeinsam beim Festival of Speed

Bei dem gestern gestarteten und noch bis einschließlich Sonntag laufenden Goodwood Festival of Speed im britischen Chichester (West Sussex) zeigt Yokohama am Stand des Tuners Urban Automotive Flagge. Vor Ort präsentiert der japanische Reifenhersteller Produkte wie die Profile „Advan Sport V107“ und „Parada Spec-X”, aber auch seinen „Geolandar A/T G015“, der bei einem ADAC-Test jüngst als Bester von acht geprüften AT-Reifen abgeschnitten hat. „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Urban Automotive bei einem der prestigeträchtigsten und berühmtesten Motorsport-Events der Welt weiter auszubauen. Die Zusammenarbeit passt perfekt, denn Urban Automotive ist Großbritanniens führender Anbieter von Luxusfahrzeugstyling. Seine beeindruckenden Kreationen passen ideal zu Yokohamas beeindruckendem und beliebtem Sortiment an Hochleistungsreifen“, erklärt Marisa Hever-Smith, Geschäftsführerin von Yokohama HPT Ltd., den gemeinsamen Auftritt bei der Veranstaltung.