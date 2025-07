Triangle Tyre erweitert sein Angebot an OTR-Reifen und -Lösungen und TL538 Pro neuen Größen

Nachdem Triangle Tyre Anfang April auf der Bauma in München einen Einblick in sein aktuelles Line-up an Produkten und Lösungen gegeben hatte, kündigt der aus China stammende Hersteller nun die Einführung neuer Produkte und die Ergänzung bestehender Sortimente an. So komme jetzt das E4/L4-Profil TL538 Pro für knickgelenkte Dumper auf den Markt, das den profilgleichen TL538S ablösen soll und in den Größen 23,5R25, 26,5R25 und 29,5R25 durch eine noch höhere Widerstandsfähigkeit im Einsatz überzeugen soll und sich außerdem von den Profilen TB516 und TB516 Pro E3/L3 durch größere Profilblöcke, eine größere Profiltiefe und besseren Karkassenschutz abhebe. Zum letztgenannten Profil, dem TB516 Pro E3/L3, kündigt Triangle Tire neue Größen an, und zwar 23,5R25 und 29,5R25, die im Laufe der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein sollen. Speziell für Steinbrüche soll nun außerdem das Profil TB516 Pro in der Größe 18,00R25 auf den Markt kommen. Darüber hinaus wird das Sortiment des TL559 L5 um die Größen 17,5R25 und 18,00R25 erweitert.

