Optimierte Marktplatzfunktion für Tyre24

Die Alzura AG hat die sogenannte Marktplatzfunktion für ihre B2B-Plattform Tyre24 überarbeitet. Optimiert wurde nach Angaben des Unternehmens im Zuge dessen die Unterstützung sie nutzender Händler und Werkstätten rund um die Verwertung unrentable Lagerbestände: Gewerbliche Anwender sollen Fehlbestellungen sowie Lagerbestände von Pkw-, Zweirad-, Transporter-, Lkw- und Spezialreifen sowie Stahlfelgen insofern „jetzt noch einfacher einstellen und gegen eine geringe Transaktionsgebühr direkt an andere Händler weiterverkaufen“ können. Zumal der sogenannte Marktplatzmodus nunmehr in die bestehende Produktsuche integriert wurde und entsprechende Verkäufe damit direkt darüber getätigt werden könnten. „Dieser nahtlose Wechsel zwischen der regulären Produktsuche und dem Marktplatzmodus vereinfacht die Verkaufsabwicklung erheblich und spart wertvolle Zeit“, wie als Vorteil des Ganzen hervorgehoben wird. Zwei neue Filter im Marktplatzmodus sollen den Verkaufsprozess zusätzlich optimieren: einer erleichtere das Auffinden von Artikeln ohne aktive Anbieter, der andere ermögliche eine effiziente Verwaltung der eigenen Verkaufsangebote, so das E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern.

