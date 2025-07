Daimler Truck will in Deutschland bis 2030 5.000 Stellen abbauen

Daimler Truck plant bis 2030 den Abbau von rund 5.000 Stellen in Deutschland. Wie der Nutzfahrzeughersteller, der mit der Marke Mercedes-Benz Trucks zu den Marktführern weltweit zählt, anlässlich seines Kapitalmarkttages Anfang der Woche erläuterte, sollen die Stellen weitestgehend über natürliche Fluktuation und Altersteilzeit abgebaut werden, obwohl auch gezielte Abfindungsprogramme möglich seien, wie dazu Medien berichten und darauf verweisen, dass der Stellenabbau sozialverträglich stattfinden soll. Dies war bereits im Mai grundsätzlich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vereinbart worden, auch, dass es bis Ende 2034 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Nun gibt es zu den Plänen erstmals eine konkrete Zahl den Stellenabbau im hiesigen Markt betreffend. Daimler Truck beschäftigt in Deutschland rund 35.000 Mitarbeiter, knapp 10.000 davon allein im Werk in Wörth am Rhein bei Karlsruhe; es gibt vier weitere Werke in Deutschland (Gaggenau, Kassel, Mannheim und Stuttgart). Die Zentrale des Nfz-Herstellers ist in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ansässig.