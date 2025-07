Investition in hochwertige Reifen zahlt sich langfristig aus, sagt Goodyear

Anlässlich der bevorstehenden Urlaubszeit rät Goodyear Autofahrern dazu, die Fahrt in die Ferien mit hochwertigen, saisongerechten Reifen am Fahrzeug anzutreten. Wobei der Reifenhersteller hinsichtlich Letzterem zugleich erklärt, dass damit nicht nur Sommer-, sondern genauso Ganzjahresreifen gemeint sind. Wärmeres Wetter erhöhe schließlich die Anforderungen an die Bereifung, weshalb der Anbieter in diesem Zusammenhang unter anderem auf „eine Reihe von Innovationen“ in Produkten wie seinem „Eagle F1 Asymmetric 6“ verweist, Verbrauchern aber genauso sein Ganzjahresreifensortiment bzw. den „Vector 4Seasons Gen-3“ ans Herz legt als gute Wahl für diejenigen „Fahrer, die die Fahrzeugleistung beibehalten und die Sicherheit unter allen Wetterbedingungen gewährleisten wollen“. Und was die Empfehlung hochwertiger Reifen betrifft, erklärt Ben Glesener, Senior Director Technology Consumer bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), dass die Investition in sie zunächst kostspielig erscheinen mag, sich langfristig allerdings auszahle. „Durch bessere Leistung, höheren Fahrkomfort und spürbare langfristige Einsparungen“, wie er erklärt.