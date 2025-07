„Das ist mein Leben“ – Kurz Karkassenhandel feiert 70-Jähriges

In der mittlerweile 70-jährigen Unternehmensgeschichte von Kurz Karkassenhandel haben sich viele Entwicklungen in viele Richtungen vollzogen. Was sich dabei aber nie geändert hat als eine der betrieblichen Handlungsmaximen: Reifen müssen am Ende ihres ersten Lebens nicht zu Abfall werden, sondern haben weiterhin einen Wert, aus dem heraus sich ganz augenscheinlich in den vergangenen sieben Jahrzehnten ein nachhaltiges Geschäftsmodell und ein Unternehmen mit Substanz entwickelt hat. Am vergangenen Sonnabend nun hat Kurz Karkassenhandel am Standort in Landau in der Pfalz seinen runden Geburtstag mit einem Fest für Mitarbeiter, Freunde, Kunden und Lieferanten gefeiert und dabei klargemacht, dass man weiterhin Pionierarbeit leisten will.

