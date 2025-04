Hankook zeigt „Bereifungslösungen für hybriden Einsatz“ auf Transport Logistic

Auch Hankook will sich auf der kommenden Transport Logistic, die vom 2. bis 5. Juni in München stattfindet, erneut mit seinem Portfolio an Nutzfahrzeugreifen präsentieren. Wie der Hersteller dazu mitteilt, wolle man vor Ort eine Auswahl für Kleintransporter, Busse und Lastkraftwagen zeigen und dabei „Bereifungslösungen für den hybriden Einsatz in den Fokus“ rücken. Am Messestand werden dementsprechend die Produktlinien SmartFlex AL/DL51 und SmartLine AH/DH51 sowie auch Produkte der eigenen Heißrunderneuerungsmarke Hankook Alphatread vorgestellt.

