NLS ist auch Test-/Entwicklungslabor für nachhaltigere Reifen

Am kommenden Wochenende startet mit der ADAC-Ruhrpott-Trophy der zweite Lauf der diesjährigen Nürburgring-Langstreckenserie (NLS). Bei seiner Teilnahme daran steht für Toyo Tires eigenen Worten zufolge nicht allein der motorsportliche Erfolg im Vordergrund, sondern der japanische Reifenhersteller nutzt sein Engagement dort demnach auch für das Testen und Entwickeln nachhaltigerer Gummimischungen seiner Produkte. Mit speziell entwickelten „Proxes“- Rennslicks, die zu 33 Prozent aus nachhaltigen Materialien bestehen, will er den Beweis antreten, dass nachhaltige Gummimischungen und Spitzenleistung keinen Widerspruch darstellen müssen. Eingesetzt werden besagte Reifen bei den leistungsstarken GT3-Fahrzeugen in der Topklasse SP-Pro.