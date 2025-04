Welzbacher wird neuer Conti-Finanzvorstand

Der Aufsichtsrat der Continental AG hat in seiner heutigen Sitzung Roland Welzbacher (55) zum 1. August in den Vorstand berufen, wo er die Nachfolge von Olaf Schick antritt, der Endes vergangenen Jahres um seine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten hatte. Nach einer gemeinsamen Übergangszeit übernimmt Welzbacher am 1. Oktober insofern dann die Funktion als Chief Financial Officer (CFO) von Schick, dessen Vertragsauflösung mit Wirkung 30. September erfolgt und der in den Vorstand der Mercedes-Benz Group AG wechselt. Die genaue Zuordnung und der Zuschnitt der Bereiche von Schick (Finanzen sowie Integrität und Recht) innerhalb des Vorstandes sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die Leitung des Bereichs Finanzen und Controlling im Unternehmensbereich Tires, den Welzbacher seit 2023 verantwortet, führt er in Personalunion weiter. Im Anschluss an die geplante Verselbstständigung des Unternehmensbereiches ContiTech werde er in der dann auf Reifen fokussierten Continental AG sein Vorstandsmandat fortführen, heißt es weiter.

