Erstausrüstungsdeal und Auszeichnungen für Nexen Tire

Die zum Volkswagen-Konzern gehörende Fahrzeugmarke Skoda hat sich hinsichtlich der Erstausrüstungsbereifung ihres Modells Karoq für Nexen Tire als Lieferanten entschieden. Demnach rollt dieses SUV (Sport Utility Vehicle) auf dem „N’Fera Sport“ genannten Profil des südkoreanischen Reifenherstellers vom Band, wobei sich die entsprechende Freigabe auf die Größe 215/50 R18 W XL bezieht. „Wir freuen uns sehr über die Zulassung des ‚N’Fera Sport‘ für den Skoda Karoq. Als unser Sommerflaggschiffprodukt stellt der ‚N’Fera Sport‘ den Höhepunkt unserer Reifentechnologie dar und wurde für herausragende Leistung und Sicherheit entwickelt“, sagt Edwin van der Stad, Vice President Europe Original Equipment bei Nexen Tire. Freuen kann sich der Anbieter außerdem noch über Auszeichnungen für zwei andere seiner Produkte. Denn der auch in hiesigen Regionen angebotene Pkw-Ganzjahresreifen „N’Blue 4Season 2“ genauso wie der im nordamerikanischen Markt erhältliche „N’Fera Sport R“ sind in den USA jeweils mit einem vom Chicago Athenaeum und dem European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies vergebenen Green Good Design Award in der Kategorie Transportation gewürdigt worden.