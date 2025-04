Girls‘ Day an Reiff-Standorten als Erfolg verbucht

Am diesjährigen Girls‘ Day haben nach Angaben der zu Bridgestone gehörenden Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH 57 Mädchen die Gelegenheit genutzt, bei einem der Betriebe des Unternehmens Einblicke in die verschiedene Berufsfelder der Reifenbranche zu gewinnen. An insgesamt 21 Standorten des Anbieters von Reifen- und Autoservice schnupperten sie in technische und kaufmännische Berufsfelder wie Kaufleute im Einzelhandel, Kfz-Mechatroniker/in, Fahrzeuglackierer/in oder Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in hinein und konnten dabei auch selbst aktiv werden. „Der Girls‘ Day ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Wir möchten Mädchen zeigen, dass technische Berufe genauso gut zu ihnen passen wie zu ihren männlichen Kollegen. Vielfalt im Team beginnt bei der Nachwuchsförderung – und genau da setzt der Girls‘ Day an“, zieht Reiff-Geschäftsführer Thies A. Völke ein positives Fazit des diesjährigen Aktionstages, der sich einigen Bundesländern wie etwa Brandenburg oder Niedersachsen als Zukunftstag auch an Jungen richtet. Berichtet wird in diesem Zusammenhang von einer durchweg positiven Resonanz der Teilnehmerinnen und ihrer Eltern, was Reiff eigenen Worten zufolge motiviert, diesen Weg in Zukunft konsequent weiterzugehen.